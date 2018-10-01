В Ростовской области стартовал осенний призыв в армию



С 1 октября в Ростовской области начался осенний призыв на военную службу. Призывные мероприятия завершатся 31 декабря 2018 года.



Согласно Указу президента от 28 сентября 2018 года № 552 призыву на военную службу осенью 2018 года подлежат 132,5 тысячи человек.



- Этой осенью планируется призвать 3,8 тысячи жителей донского региона, - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. – Из них более 2,5 тысячи человек будут проходить службу на территории Южного военного округа.



Замгубернатора отметил, что около двух тысяч человек будут служить в сухопутных войсках, около 500 - в войсках национальной гвардии, 300 призывников направят в ракетные войска стратегического назначения, более 100 человек попадут в воздушно-десантные войска, около 200 будут служить в военно-морском флоте, около 400 призывников пойдут в военно-космические силы.



Примечательно, что некоторым призывникам из Ростовской области посчастливиться служить в Президентском полку комендатуры Московского Кремля.



Военный комиссар Ростовской области Анатолий Трушин рассказал, что первоочередная задача в период проведения призывных мероприятий – это обеспечение порядка и законности процедуры призыва. Особое внимание уделяется обеспечению питания, обмундирования, досугу наших призывников.



- В связи с началом призывной кампании в 26 городах Южного военного округа были созданы конституционно-правовые пункты, - отметил Анатолий Трушин. – Теперь любой желающий сможет позвонить на горячую линию и задать интересующие вопросы, касающиеся службы в армии. Итоги весеннего призыва показали эффективность работы этих пунктов.



Военный комиссар донского региона подчеркнул, что с каждым годом система призыва в армию совершенствуется. Это повышает престиж службы в войсках российской армии и дает возможность получить высокооплачиваемую профессию в будущем.