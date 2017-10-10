В Ростовской области спасли рыбака, перевернувшегося на лодке
В Ростовской области спасли рыбака, перевернувшегося на лодке.
ЧП произошло на реке Северский Донец, в районе хутора Диченский, 12 октября. Каменские спасатели, патрулируя акваторию реки, заметили в воде мужчину, держащегося за перевернутую железную весельную лодку.
- Дрожащего от холода мужчину взяли на борт спасательной лодки и доставили на берег, где пострадавший был передан прибывшим родственникам, - рассказали в Ростовской областной ПСС во внутренних водах и территориальном море.
Спасённым оказался 60-летний житель хутора Диченский. По словам мужчины, он самостоятельно пытался вернуть в исходное положение перевернувшуюся лодку, но у него не получилось.
Лодку спасатели взяли на буксир и вернули владельцу.