В Ростовской области спасли рыбака, перевернувшегося на лодке





В Ростовской области спасли рыбака, перевернувшегося на лодке.



ЧП произошло на реке Северский Донец, в районе хутора Диченский, 12 октября. Каменские спасатели, патрулируя акваторию реки, заметили в воде мужчину, держащегося за перевернутую железную весельную лодку.

- Дрожащего от холода мужчину взяли на борт спасательной лодки и доставили на берег, где пострадавший был передан прибывшим родственникам, - рассказали в Ростовской областной ПСС во внутренних водах и территориальном море.



Спасённым оказался 60-летний житель хутора Диченский. По словам мужчины, он самостоятельно пытался вернуть в исходное положение перевернувшуюся лодку, но у него не получилось.



Лодку спасатели взяли на буксир и вернули владельцу.