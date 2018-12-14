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В Ростовской области спасли пенсионерку, увязшую в иле

В Ростовской области спасли пенсионерку, увязшую в иле

В Ростовской области спасли пожилую женщину, увязшую в иле. ЧП произошло около 8 часов утра 18 декабря в Багаевском районе.

79-летняя жительница станицы Багаевской увязла в иле в районе старой ракетной пристани на берегу и не смогла самостоятельно выбраться.
- Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили женщину, лежавшую в иле, - рассказали в Ростовской областной ПСС во внутренних водах и территориальном море. - Вода отошла от берега, оголив часть вязкого илистого дна.

На пенсионерке не было тёплой одежды и обуви. Достав из плена, спасатели передали её врачам скорой помощи. По словам медиков, у женщины сильное переохлаждение.

Как пострадавшая попала в такую ситуацию, она предпочла не объяснять.

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