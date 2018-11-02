В Ростовской области состоялось открытие постамента с вертолетом Ми-8
В Ростовской области состоялось открытие постамента с вертолетом Ми-8. Памятник «Летчикам армейской авиации» в военном городке Зернограда 3 ноября представили местным жителям.
На открытие монумента пришли посмотреть сотни горожан. Они наблюдали, как военнослужащие возлагали цветы к новому сооружению.
Отметим, постамент с вертолетом Ми-8 находится в военном городке рядом с Домом офицеров. Сооружение разместили в честь 70-летия армейской авиации ВС РФ.