В Ростовской области сопредседателя партии «Другая Россия» приговорили к трем годам колонии



В Матвеево-Курганском районном суде Ростовской области огласили приговор сопредседателю партии «Другая Россия». Александра Аверина обвиняли в совершении преступлений сразу по двум статьям: «Покушение на контрабанду огнестрельного оружия и боеприпасов», а также «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов».



Аверина задержали в апреле этого года. После командировки в ДНР он пересек границу с Ростовской областью в районе Матвеева Кургана. У него обнаружили и изъяли пистолет с патронами. Позже в отношении него возбудили уголовное дело по вышеупомянутым статьям. Аверину грозило 1,3 года за хранение оружия и 3 года - за контрабанду.



Подсудимого признали виновным по статье о контрабанде оружия и боеприпасов. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.