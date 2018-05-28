В Ростовской области сохраняется высокая пожароопасность



Высокая пожароопасность ожидается в Ростовской области. Как сообщили в Ростгидрометцентре с 31 мая по 2 июня в юго-восточных районах - Орловском, Зимовниковском и Дубовском сохранится 5 класс пожароопасности.



В то же время в Ростове и большинстве районах региона установлен 4 класс.



Из-за высокого риска возникновения природных пожаров дончан просят быть осторожными. Главное управление МЧС России по Ростовской области рекомендует соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. Строго запрещается жечь костры в лесу и оставлять мусор после пикников.