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В Ростовской области сохраняется высокая пожароопасность

В Ростовской области сохраняется высокая пожароопасность
Высокая пожароопасность ожидается в Ростовской области. Как сообщили в Ростгидрометцентре с 31 мая по 2 июня в юго-восточных районах - Орловском, Зимовниковском и Дубовском сохранится 5 класс пожароопасности.

В то же время в Ростове и большинстве районах региона установлен 4 класс.

Из-за высокого риска возникновения природных пожаров дончан просят быть осторожными. Главное управление МЧС России по Ростовской области рекомендует соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. Строго запрещается жечь костры в лесу и оставлять мусор после пикников.

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