В Ростовской области сняли ограничения движения с трассы М-4 «Дон»



В Ростовской области сняли ограничения движения транспорта с трассы М-4 «Дон». С 8 января проезд на автодороге снова стал открыт.



Несмотря на это, в Госавтоинспекции просят водителей внимательно управлять автомобилем. Кроме того, из-за трудных погодных условий стоит отказаться от переездов на большие расстояния.



Ограничения движения начали действовать 7 января на участке от 1 000-го километра М-4 «Дон» до 1 038-го километра трассы.