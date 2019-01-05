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В Ростовской области сняли ограничения движения с трассы М-4 «Дон»

В Ростовской области сняли ограничения движения с трассы М-4 «Дон»
В Ростовской области сняли ограничения движения транспорта с трассы М-4 «Дон». С 8 января проезд на автодороге снова стал открыт.

Несмотря на это, в Госавтоинспекции просят водителей внимательно управлять автомобилем. Кроме того, из-за трудных погодных условий стоит отказаться от переездов на большие расстояния.

Ограничения движения начали действовать 7 января на участке от 1 000-го километра М-4 «Дон» до 1 038-го километра трассы.

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