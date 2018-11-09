В Ростовской области сняли ограничение движения на трассах



Фото: Newstracker.ru



На донских трассах снято ограничение движения транспорта. Об этом вечером 14 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Напомним, 13 и 14 ноября из-за неблагоприятных погодных условий - метели и гололёда - было введено ограничение движения.



В частности, проезд был закрыт на трассе М-4 «Дон» от развязки в районе Новочеркасска до границы Краснодарского края, Семикаракорск – Волгодонск, а также на региональных дорогах Семикаракорск - Мартыновка - Красноармейский, Головное - Красноармейский - Большая Мартыновка, Котельниково – Песчанокопское, Ростов - Волгодонск.