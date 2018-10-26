В Ростовской области сняли карантин по африканской чуме свиней



В Константиновском районе Ростовской области сняли карантин по африканской чуме свиней. Вспышку инфекционных заболеваний животных зарегистрировали в станице Николаевской в сентябре.



Сотрудники ветеринарных служб в течение двух месяцев боролись с африканской чумой в Константиновском районе. Сейчас на его территории ситуация стабилизировалась.



Однако жителям станицы Николаевской и расположенного поблизости хутора Старая Станица в течение года запретили содержать на своих участках свиней. Также с территории Константиновского района нельзя будет полгода вывозить этих животных и продукты, полученные от их убоя и не прошедшие тепловую обработку при температуре свыше 70 градусов.