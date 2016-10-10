В Ростовской области снова зафиксирована вспышка африканской чумы свиней



В Ростовской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. 17 января специалисты областной ветлаборатории диагностировали АЧС у пяти павших свиней в возрасте от 4 до 8 месяцев в одном из личных подсобных хозяйств в селе Журавлевка Целинского района.

- В настоящее время в районе работает специальная комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, - пояснили в пресс-центре управления ветеринарии Ростовской области. - В мероприятиях принимают участие специалисты областного минсельхоза, Россельхознадзора, государственной ветслужбы, департамента ДПЧС, представители муниципалитета, полиции.



В ближайшее время будет разработан и утвержден план мероприятий по ликвидации инфекции на территории Целинского района.



По данным донского управления МЧС, в Журавлевке зафиксирован падеж 19 свиней.

- В связи с фактом выявления вируса АЧС в селе Журавлевка, введен режим ЧС на территории Целинского района, - сообщили в спасательном ведомстве. - В радиусе 5 километров первой угрожаемой зоны находятся хутора Калинин и Пушкина Целинского района.



Напомним, 8 октября режим ЧС из африканской чумы свиней был введен в Веселовском районе Ростовской области. Из-за эпидемии АЧС было уничтожено 205 свиных голов. Позже заболевание было зарегистрировано на территории Родионово-Несветайского района.