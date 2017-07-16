В Ростовской области снова прогнозируются дожди





В Ростовской области, в том числе в Ростове, снова прогнозируются дожди.



По информации синоптиков, 18 июля на территории области сохранится переменная облачность, местами - небольшой и умеренный кратковременный дождь. Утром в отдельных районах - сильный дождь, ливень с градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. Температура воздуха при этом будет +27…+32 градуса, на юге области - до +39. Ночью станет прохладнее – до +18…+23 градусов.



В Ростове во вторник и среду ожидается небольшой дождь. Вероятность осадков, по данным Гидрометцентра России, - 74%. Днём в донской столице - до +31 градуса, ночью - до +20.