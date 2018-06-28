В Ростовской области с 1 июля поднимутся тарифы ЖКХ



Тарифы на электричество, газ и воду вырастут в донском регионе. Повышение ожидается с 1 июля.



В течение полугода тарифы сохранялись на уровне декабря 2017 года. О причинах повышения цен на «коммуналку» рассказал руководитель Региональной службы по тарифам Ростовской области Алексей Лукьянов. Он отметил, что установленные на 2018 год тарифы экономически обоснованы.

- Стоимость природного газа, электроэнергии возрастает с 1 июля. Кроме того, поднимается зарплата персонала. Эти факторы повлияли на рост тарифов, - пояснил Алексей Лукьянов. - В соответствии с федеральными показателями установлены предельные индексы роста платежей за коммунальные услуги на второе полугодие 2018 года. Для каждого города или села их размер отличается.



Цены на свет вырастут на три процента. В пределах соцнормы жители городов будут платить 3,83 руб./кВтч, сверх стандарта стоимость поднимется до 5,34 руб./кВтч.



В городских домах с электрическими плитам в пределах соцнормы тариф составит 2,68 руб./кВтч, свыше соцнормы – 3,74 руб./кВтч.



Примечательно, что цены на электроэнергию в пределах социальной нормы в Ростовской области остаются пока самыми низкими в Южном федеральном округе.



Дороже станет также плата за газ. Стоимость голубого топлива поднимется не более чем на 3,4 процента - от 5,99 до 6,13 руб./куб. м.



За отопление придется платить больше в среднем на 3,5 процента. Водоснабжение и водоотведение с 1 июля подорожает на два процента. По отдельным организациям тариф может возрасти более чем на 5,7 процента.



Подобная разница вытекает из объема поставляемых ресурсов, условий производства, возраста и эффективности эксплуатируемого оборудования. В водоснабжении, например, стоимость услуг зависит от того, как далеко находится точка водозабора. Производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки влияет на цифры в графе «отопление».



В целом тарифы за «коммуналку» вырастут на 3,5 процента. При этом в 118 городах и селах показатель варьируется от 3,6 до 5,6 процента.



В расчет платежей включают только затраты на безаварийную поставку ресурсов в дома жителей Дона. Рост на услуги строго ограничен и находится на контроле государства.



Однако повышение цен не должно бить по карману жителей региона. Для этого региональные власти разработали меры поддержки. Так, адресные социальные выплаты дончане могут получить, если цена за холодную воду и водоотведение окажется выше установленных на Дону так называемых «критериев доступности». Право на субсидию имеют те, кто платит по 40 руб./куб. м за холодную воду и 35 руб./куб. м за водоотведение.



Выплата положена также, если размер платы за жилье или «коммуналку» превышает 20 процентов дохода семьи. По стране такая доля составляет 22 процента.



Если не выходить за соцнорму, рост тарифов на бюджете семьи не отразится. Главное - не «транжирить» ресурсы, а для дома лучше выбирать приборы, работающие в энергосберегающем режиме.