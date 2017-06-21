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В Ростовской области с 1 июля электроэнергия подорожает на 15 копеек

В Ростовской области с 1 июля электроэнергия подорожает на 15 копеек

В Ростовской области с 1 июля подорожает электроэнергия. В соответствии с постановлением Региональной службы по тарифам, стоимость 1 кВт/ч для жителей многоквартирных домов, оборудованных газовыми плитами, увеличится на 12 копеек в пределах социальной нормы и составит 3,72 рубля. За 1 кВт/ч, потребленный сверх социальной нормы, теперь придется заплатить на 15 копеек больше, а именно - 5,19 рубля.

Для жильцов домов с электрическими плитами, а также сельских жителей киловатт подорожает на 8 копеек - до 2,6 рубля за кВт/ч в пределах социальной нормы. При превышении соцнормы один киловатт будет стоить 3,63 рубля, то есть рост тарифа составит 10 копеек.

Как поясняют в «ТНС энерго Ростов-на-Дону», стоимость электричества для потребителей складывается из цены электроэнергии на оптовом рынке, услуг по передаче, расчетов с потребителями.

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