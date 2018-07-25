В Ростовской области региональный материнский капитал можно будет направить на погашение ипотеки сразу после получения сертификата





Депутаты законодательного собрания Ростовской области приняли поправки в областной закон «О региональном материнском капитале». Теперь выплату можно будет потратить на погашение ипотеки, не дожидаясь, когда ребенку исполнится три года.



Областные законодатели продлили право на получение регионального маткапитала на три года, то есть предельная дата рождения третьего ребёнка теперь – 31 декабря 2021 года.

– Таким образом, еще на три года увеличивается срок действия регионального материнского капитала, право на который имеют малоимущие семьи при рождении, усыновлении или удочерении третьего ребенка или последующих детей. В настоящий момент размер регионального материнского капитала составляет 117 754 рубля, – уточнил



Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Кроме того эти средства можно использовать для погашения кредитов или займов на приобретение или строительство жилья, включая ипотечные кредиты, до достижения ребёнком возраста трёх лет, буквально с момента получения сертификата.



Добавим, что распоряжаться средствами регионального материнского капитала на другие цели, указанные в закон, целиком или частями можно только по достижению ребенком трёх лет. Деньги можно потратить на образование ребенка, лечение, приобретение автомобиля и компенсацию расходов на газификацию, подключение к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения, устройством бытовых колодцев и скважин.