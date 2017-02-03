В Ростовской области разыскивают школьника





В Ростовской области разыскивают 15-летнего Тимура Кима. Школьник пропал в хуторе Старая Станица Каменского района.

-Подросток ушел из дома 28 января и до сих пор не вернулся,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Приметы пропавшего: на вид 16-17 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые, глаза карие.



Парень был одет в черную куртку, серую шапку, темные брюки и кроссовки синего цвета.



Всех, кто обладает какой-либо информацией, о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить об этом по телефонам в хуторе Старая Станица: 8 (863-65) 9-41-20, 8 (928) 103-17-85 или 02.