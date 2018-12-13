В Ростовской области разыскивают родственников мальчика, оставшегося без родителей



В Ростовской области ищут родственников двухлетнего малыша, который остался без родительской опеки.



Ребёнок из Семикаракорска сейчас находится в медицинском учреждении. Как сообщает DonDay.ru, местная жительница Яна И. легла вместе с сыном в больницу. Там она услышала об Антоне Л. (имя изменено), который остался без родителей.



Женщина рассказала, что малыш очень весёлый и улыбчивый. Его отец находится в тюрьме, а мать - в психиатрической лечебнице. У Антона осталась бабушка, но у неё проблемы с ногами, поэтому она не может ухаживать за ним.



Органы опеки поместили мальчика в больницу на то время, которое потребуется для оформления документов. Яна не смогла оставить бедного кроху. Она разослала в сети сообщение о том, что Антону требуются опекуны. Сразу нашлись люди, которые изъявили желание забрать его к себе или же помочь вещами.



Дончане следят за судьбой мальчика и надеются, что скоро он найдёт семью. В органах опеки и попечительства Семикаракорска отказались комментировать данную ситуацию.