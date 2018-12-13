Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области разыскивают родственников мальчика, оставшегося без родителей

В Ростовской области разыскивают родственников мальчика, оставшегося без родителей
В Ростовской области ищут родственников двухлетнего малыша, который остался без родительской опеки.

Ребёнок из Семикаракорска сейчас находится в медицинском учреждении. Как сообщает DonDay.ru, местная жительница Яна И. легла вместе с сыном в больницу. Там она услышала об Антоне Л. (имя изменено), который остался без родителей.

Женщина рассказала, что малыш очень весёлый и улыбчивый. Его отец находится в тюрьме, а мать - в психиатрической лечебнице. У Антона осталась бабушка, но у неё проблемы с ногами, поэтому она не может ухаживать за ним.

Органы опеки поместили мальчика в больницу на то время, которое потребуется для оформления документов. Яна не смогла оставить бедного кроху. Она разослала в сети сообщение о том, что Антону требуются опекуны. Сразу нашлись люди, которые изъявили желание забрать его к себе или же помочь вещами.

Дончане следят за судьбой мальчика и надеются, что скоро он найдёт семью. В органах опеки и попечительства Семикаракорска отказались комментировать данную ситуацию.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.