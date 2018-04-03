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В Ростовской области разыскивают родственников 55-летнего мужчины

В Ростовской области разыскивают родственников 55-летнего мужчины
На Дону разыскивают родственников 55-летнего мужчины.

Волонтёры из поискового отряда «Лиза Алерт Юг» пытаются найти близких или знакомых потерявшегося мужчины. Он называет себя Игорем Дворецким. О себе смог сообщить, что ранее жил в Петропавловске-Камчатском, там же проживают две его сестры – 55-летняя Ирина и 44-летняя Наталья.

В Ростовскую область Игорь Дворецкий приехал в 2017 году. Больше никакой информации о себе сообщить не может.

В поисковом отряде добавили, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Всех, кто узнал его, просят позвонить по номеру: 8-800-700-54-52.

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