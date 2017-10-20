В Ростовской области разыскивают родителей, похоронивших двухлетнюю девочку в посадке





В Ростовской области разыскивают родителей, похоронивших двухлетнюю девочку на окраине посёлка Каменоломни Октябрьского района.



Мумифицированный труп ребёнка нашли в 800 метрах от дома № 34 по улице Тузлова. Тельце было помещено в самодельный деревянный ящик.

- Рост малышки - около 70 сантиметров, у неё светло-каштановые волнистые волосы, - рассказал источник. – На момент смерти девочке было около двух лет.



На ней была надета тёмная распашонка, белые ползунки, сверху - светло-зелёный махровый костюм – курточка на молнии и штаны. Прежде чем положить в коробку, крошку завернули в сине-белое полотенце. Рядом с трупом лежали белая в розовую полоску кофта, синие джинсы и соска-пустышка. По предварительным данным, девочку похоронили около двух лет назад.



Сейчас полицейские опрашивают местных жителей, устанавливаются личности родителей, похоронивших ребёнка, проверяют женщин, родивших около двух лет назад.



По факту обнаружения останков девочки доследственную проверку начал Следственный комитет.

- Для установления причины смерти ребенка назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в следственном управлении Ростовской области. - Также назначено проведение молекулярно-генетической экспертизы с целью установления ДНК ребенка.



Напомним, погребенную девочку возрастом примерно два года нашли в лесополосе на окраине посёлка 22 октября.