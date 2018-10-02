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В Ростовской области разыскивают пропавшую без вести 14-летнюю девочку

В Ростовской области разыскивают пропавшую без вести 14-летнюю девочку
На Дону разыскивают пропавшую без вести 14-летнюю девочку. Светлана Белашова ушла из своего дома в Сальске в начале сентября. До сих пор о том, где она находится, ничего неизвестно.

Подростка разыскивают родные и полиция. На вид девочке 13-14 лет, худощавого телосложения, волосы тёмные, глаза карие.

Всех, кто знает, где находится Светлана Белашова или видел её, просят сообщить по телефонам 8 (863) 725-13-32, 8 (999) 471-37-94 или 02.

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