В Ростовской области разыскивают пропавшую без вести 14-летнюю девочку



На Дону разыскивают пропавшую без вести 14-летнюю девочку. Светлана Белашова ушла из своего дома в Сальске в начале сентября. До сих пор о том, где она находится, ничего неизвестно.



Подростка разыскивают родные и полиция. На вид девочке 13-14 лет, худощавого телосложения, волосы тёмные, глаза карие.



Всех, кто знает, где находится Светлана Белашова или видел её, просят сообщить по телефонам 8 (863) 725-13-32, 8 (999) 471-37-94 или 02.