В Ростовской области разыскивают пропавшего мужчину из Беларуси



На Дону разыскивают пропавшего без вести 30-летнего мужчину. Последний раз Дениса Петрова видели 28 октября.



Мужчина родом из города Минска (Беларусь). Родные уверены, что он может направляться в Ростов-на-Дону.



Рост Дениса - около 185 сантиметров. У него худощавое телосложение, светло-русые волосы и серо-голубые глаза.



Может быть одет в чёрную куртку, синие джинсы и кроссовки. В день пропажи у мужчины были с собой две сумки - дорожная и небольшая, через плечо.



Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении Дениса Петрова, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.



Неравнодушных просят подключиться к поискам пропавшего.