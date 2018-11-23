В Ростовской области разыскивают пропавшего мужчину из Беларуси
На Дону разыскивают пропавшего без вести 30-летнего мужчину. Последний раз Дениса Петрова видели 28 октября.
Мужчина родом из города Минска (Беларусь). Родные уверены, что он может направляться в Ростов-на-Дону.
Рост Дениса - около 185 сантиметров. У него худощавое телосложение, светло-русые волосы и серо-голубые глаза.
Может быть одет в чёрную куртку, синие джинсы и кроссовки. В день пропажи у мужчины были с собой две сумки - дорожная и небольшая, через плечо.
Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении Дениса Петрова, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Неравнодушных просят подключиться к поискам пропавшего.