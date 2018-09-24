В Ростовской области разыскивают подростка из Тулы



В Ростовской области ищут подростка из Тулы. 26 сентября 14-летний Даниил Абрамов ушел из дома и не вернулся обратно. Юноша мог уехать в донской регион.



По данным волонтеров, рост разыскиваемого - 189 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. В день пропажи Даниил был одет в куртку-парку цвета хаки, брюки темно-синего цвета и кроссовки. С собой был рюкзак с карманами.



Всех, кто видел или знает, где может находиться школьник, просят позвонить по телефонам: 02 или 112.