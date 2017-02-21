В Ростовской области разыскивают мужчину, пропавшего два месяца назад





В Ростовской области разыскивают мужчину, пропавшего почти два месяца назад. 59-летний Абдурахманов Абдулкерим Абдуселимович ушел из дома в поселке Веселый 28 декабря 2016 года, в день своего рождения, и до сих пор не вернулся.



В день исчезновения мужчина был одет в шапку и куртку черного цвета, камуфлированные штаны зеленого цвета с черными пятнами, бежевый свитер, черные галоши.



На левой ноге у него шрам от операции, длиной от колена до таза. На спине вдоль позвоночника тоже есть шрам, длиной около 10 см.



Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам 8(86358) 6-11-92, 89286197202 в дежурную часть по Веселовскому району.