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В Ростовской области разыскивают молодую жительницу Азова

В Ростовской области разыскивают молодую жительницу Азова
Родные и друзья разыскивают 34-летнюю жительницу Азова. Связь с Татьяной Шульга прервалась 31 июля.

Татьяна давно жила отдельно и мало общалась с близкими родственниками. Однако, если она собиралась уезжать куда-нибудь, как правило, всегда предупреждала. Но в этот раз ни родные, ни подруги ничего не знают о том, где находится девушка. По словам одной из подруг, последний раз она разговаривала с пропавшей 31 июля. С тех пор её телефон выключен.

По словам мамы Татьяны, Ирины, девушка работала в магазине «Обновка». Но около двух недель назад она уволилась, при этом не пришла за расчетом. В общежитии, где жила азовчанка, также сообщили, что с конца июля она там не появлялась.

Кто-то из знакомых говорил, что видел её в магазине «Глория Джинс» на Большой Садовой в Ростове, будто бы Татьяна работала там. Другая девушка рассказывала, что жительница Азова трудилась в одном из ростовских кафе.

Сейчас местонахождение Татьяны Шульга устанавливают полицейские. Всех, кто видел девушку, просят сообщить ее родным по телефонам: 8-908-510-14-47 – мама Ирина, 8-950-862-81-55 – сестра Наталья.

У девушки среднее телосложение, рост - около 160 сантиметров, длинные каштановые волосы, светлые глаза.

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