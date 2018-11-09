В Ростовской области разыскивают молодого человека



В селе Троицкое Неклиновского района почти месяц разыскивают местного жителя. Антон Моисеенко ушёл из дома 20 октября около 17 часов. С тех пор его местонахождение неизвестно.



Антону - 26 лет. Его рост - около 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы короткие, темно-русые.



В день пропажи парень был одет в синие джинсы, чёрную спортивную куртку с синими вставками на рукавах и чёрные кроссовки с белыми полосами.



Из особых примет — шрамы около ушей длиной примерно полтора сантиметра.



Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщите по телефонам: 8-863-473-17-71, 8-800-700-54-52 или 112.