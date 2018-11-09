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В Ростовской области разыскивают молодого человека

В Ростовской области разыскивают молодого человека
В селе Троицкое Неклиновского района почти месяц разыскивают местного жителя. Антон Моисеенко ушёл из дома 20 октября около 17 часов. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Антону - 26 лет. Его рост - около 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы короткие, темно-русые.

В день пропажи парень был одет в синие джинсы, чёрную спортивную куртку с синими вставками на рукавах и чёрные кроссовки с белыми полосами.

Из особых примет — шрамы около ушей длиной примерно полтора сантиметра.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщите по телефонам: 8-863-473-17-71, 8-800-700-54-52 или 112.

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