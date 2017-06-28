В Ростовской области разыскивают девочек - подростков, которые ушли из лагеря



В Ростовской области разыскивают девочек - подростков, которые ушли из лагеря. О местонахождении школьниц ничего не известно более суток. 15-летняя Лейла Ефремова и 14-летняя Анастасия Апухтина оставили свой отряд 29 июня и не вернулись обратно.



- На вид пропавшей Лейле 16-17 лет, рост 153 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светло-русые до плеч, глаза серые. В день исчезновения была одета в джинсы черного цвета, футболку черно-белого цвета в полоску, белые кеды. Среди особых примет: татуировка между бровей в виде креста, под левым глазом татуировка в виде сердца, под глазами надпись «Доброго пути».- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. –Насте на вид 14-15 лет, рост 160 сантиметров. В тот день девочка была одета в светлые джинсы, серую футболку и черные туфли.



Всех, кто видел школьниц просят позвонить по телефонам: 8-(86347)-2-42-20; 8-(86347)-2-42-14; 8-(909)-424-80-73.