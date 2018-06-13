В Ростовской области разыскивают 79-летнего мужчину



В Ростовской области разыскивают 79-летнего мужчину. Юрий Леонтьев ушел из дома на улице Ильича в Новошахтинске 12 июня. С этого момента его местонахождение неизвестно.



По словам внучки пропавшего - Ксении, мужчина часто уходит из дома. И обычно всегда возвращается через сутки. Однако в этот раз его нет уже более трех дней. Мобильный Юрия Георгиевича не отвечает, а единственная приятельница не знает, где он. Ксения обзвонила уже все возможные инстанции и написала заявление в полицию, но пока поиски успехом не увенчались.



- У дедушки больные ноги, так что я уверена, что он находится где-то в районе Западной, - рассказала Ксения. - Может, где-то на «заброшке» или у новых приятелей.



Пропавший выглядит примерно на 80 лет. У него седые волосы, есть залысины, карие глаза.



Все, кто видел Юрия Леонтьева, могут позвонить по номеру: 8-904-504-22-28.