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В Ростовской области разыскивают 38-летнюю женщину

В Ростовской области разыскивают 38-летнюю женщину
В Ростовской области разыскивают 38-летнюю женщину. Вера Кравец ушла из дома 5 июля в Аксайском районе и перестала выходить на связь с близкими.

- На вид разыскиваемой - 38 лет, рост - 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темные, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Среди особых примет: три шрама в районе правой ключицы.

Всех, кто видел аксайчанку, просят позвонить по телефонам: 8 (86350) 5-40-49, 7-10-02 или 02.

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