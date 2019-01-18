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В Ростовской области разыскивают 22-летнего парня

В Ростовской области разыскивают 22-летнего парня
В Тарасовском районе Ростовской области десять дней ищут пропавшего без вести парня. С 12 января о 22-летнем Руяле Гаджиеве ничего не слышно.

В тот день он вышел из своего дома на улице Школьной и больше не вернулся. Родственники молодого человека обратились в полицию за помощью. Также они разместили информацию о пропавшем в соцсетях, надеясь быстрее найти Руяла.

Его рост - примерно 160-170 сантиметров, у него худощавое телосложение, карие глаза и чёрные волосы.

В день пропажи на нём были свитер, джинсы, тёмно-болотная куртка и высокие сапоги.

Если вы что-то знаете о местонахождении Руяла Гаджиева, пожалуйста, сообщите по телефонам: 8-905-431-44-31 или 8-938-105-66-63.

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