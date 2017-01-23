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В Ростовской области разыскивают 16-летнюю девушку, пропавшую более недели назад

В Ростовской области разыскивают 16-летнюю девушку, пропавшую более недели назад

В Ростовской области разыскивают 16-летнюю жительницу города Гукова Диану Трянину.

15 января около 21 часа она ушла из своего дома и до настоящего времени не вернулась. Близкие подростка обратились в полицию. В донском главке сообщили приметы пропавшей девушки. Рост пропавшей около 160 сантиметров, худощавого телосложения, голубые глаза, длинные русые волосы.

В день исчезновения юная гуковчанка была одета в пальто и шапку красного цвета, горчичные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о том, где находится Диана Трянина или видел её, просят позвонить по телефонам: 8 (863 61) 5-46-46 или 02.

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