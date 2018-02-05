В Ростовской области разыскивают 12 членов группировки, готовящей теракт в Новочеркасске



В Ростовской области ФСБ распространило ориентировки подозреваемых в подготовке теракта в Новочеркасске. На четверых из них составлены фотороботы, на остальных имеется словесное описание.



Четверо мужчин могут передвигаться на серебристой «Шкоде Октавиа» с черными дисками, сообщает DonDay Новочеркасск. Информация о розыске членов диверсионно-террористической группы появилась днем 6 февраля.







Все подозреваемые славянской внешности. Первому на вид - 30 лет, рост - около 180 сантиметров, спортивного телосложения, тёмные волосы, не брит. Был одет в тёмные джинсы, длинный чёрный пуховик до колен, вязаную шапку, обут в чёрные ботинки-берцы.



Второму на вид - 40-45 лет, рост - около 175-180 сантиметров, крепкого телосложения, коротко острижен, с залысинами, левша. Был одет в тёмные джинсы, белый свитер, бежевую куртку, на ногах - черные ботинки.



Третий выглядит на 40 лет, его рост -

около 183-187 сантиметров, худощавого телосложения, лысый, не брит. Мужчина был одет в синюю куртку, джинсы, на ногах - тёмная обувь.



Четвертому подозреваемому на вид - 30-35 лет, низкого роста, худощавого телосложения, светлые глаза, русые волосы, на правой части лица - шрам.







Ещё на восемь человек есть словесное описание. Пятому подозреваемому на вид - 30-35 лет, рост - около 180 сантиметров, спортивного телосложения. Может быть одет в джинсы, демисезонную куртку, вязаную шапку.



Следующему разыскиваемому на вид - 35 лет, рост - около 170 сантиметров, плотного телосложения, светлые волосы, короткая стрижка. На нем могут быть длинная куртка и джинсы. При общении активно жестикулирует руками.



Очередному подозреваемому на вид - 25-27 лет. Он среднего роста, худощавый, тёмные глаза, русые волосы, большой нос с горбинкой. При знакомстве представляется Александром.



Еще одному подозреваемому на вид - 22-27 лет. Он среднего роста, спортивного телосложения, тёмные глаза, русые волосы, круглое лицо.



Десятому мужчине на вид - 35-37 лет, рост - 185-190 сантиметров, вес - около 100 килограммов, крепкого телосложения, лысый, овальное лицо, карие глаза. Подозреваемый может быть одет в тёмные джинсы и куртку, серую шапку, на ногах - кроссовки.



Согласно распространенному словесному описанию десятому подозреваемому на вид - 20-25 лет, рост - 175-180 сантиметров, атлетического телосложения, короткие русые волосы, овальное лицо, голубые глаза. Был одет в тёмные джинсы, чёрную шапку, чёрную куртку, на ногах - чёрная обувь.



Одиннадцатому подозреваемому на вид - 23-26 лет, рост - примерно 170-176 сантиметров, спортивного телосложения, светло-русые волосы с сединой, коротко острижен, голубые глаза. Может быть одет в тёмно-синюю куртку с капюшоном и светло-голубые джинсы, обут в чёрные кроссовки.



Последнему подозреваемому на вид - 21-25 лет, рост - около 175 сантиметров, худощавого телосложения, тёмно-русые коротко остриженные волосы. На левой брови у мужчины - малозаметный шрам, глаза тёмно-зелёные. Может быть одет в тёмную куртку с капюшоном и светло-голубые джинсы.



Также сообщается, что члены группировки могут находиться в местах массового скопления людей. Описание и фотографии подозреваемых распространены среди водителей такси. Добавим, что утром 6 февраля в Новочеркасске проходили совместные учения ФСБ и МВД. Правоохранители отрабатывали действия при обнаружении взрывоопасных предметов. Через несколько часов после этого появились ориентировки на подозреваемых в организации терактов на территории города.