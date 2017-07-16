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В Ростовской области разыскивается пропавший представитель казачьего общества

В Ростовской области разыскивается пропавший представитель казачьего общества

В Ростовской области разыскивается 38-летний азовчанин, представитель казачьего общества Владимир Шевкунов.

12 июля мужчина вышел из своего дома в Азове и до сих пор не вернулся. В полицию о его исчезновении заявили родственники. В настоящее время фотография с приметами пропавшего передана патрулирующим нарядам полиции.
- На вид мужчине - 38-40 лет, рост - около 175 сантиметров, средней полноты, круглое лицо, прямой нос, тёмно-карие глаза, прямые тёмно-русые волосы, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.

В день исчезновения азовчанин был одет в разноцветную майку, серые брюки, тёмные кроссовки.

Всех, кому известно, где находится Владимир Шевкунов или видел его, просят сообщить по телефонам: 8-999-471-93-30 или 02.

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