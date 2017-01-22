В Ростовской области разыскивается мужчина, пропавший 13 января





В Ростовской области разыскивается 45-летний житель Таганрога Вячеслав Кудинов. 13 января около половины 12 он вышел из своего дома и больше не вернулся.



Родственники сообщили приметы пропавшего мужчины. Рост около 180 сантиметров, вес 105 килограмм, волосы русые. В день пропажи он был одет в желто-горчичную куртку, черный свитер, черные брюки.



За любую важную информацию, которая может помочь найти Вячеслава Кудинова, близкие обещают вознаграждение. Связаться с родственниками таганрожца можно по телефонам: т. 8-918-55-65-746 - Наталия, 8-918-55-65-751 – Игорь.