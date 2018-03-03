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В Ростовской области разыскали пропавшую 15-летнюю девушку

В Ростовской области разыскали пропавшую 15-летнюю девушку

В Ростовской области разыскали пропавшую жительницу Тацинского района. О том, что 15-летняя девушка жива и здорова, стало известно 2 марта.
- Несовершеннолетнюю нашли сотрудники патрульно-постовой службы на одной из улиц Таганрога 2 марта, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Добавим, что школьницу разыскивали почти три месяца. Она пропала в конце ноября 2017 года. Девушка ушла из дома в посёлке Жирнов Тацинского района и с тех пор не выходила на связь с близкими.

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