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В Ростовской области раскопали средневековую улицу

В Ростовской области раскопали средневековую улицу
В Азове Ростовской области исследователи раскопали средневековую улицу. Ученые Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника обнаружили ливнесточную траншею старинного города Азак на улице Ленина.

Недалеко от этой территории исследователи уже находили другую траншею. Ученые отмечают, что две улице появились на этой территории в разное время.

– В отличие от первой траншеи эта длительное время заполнялась грунтом. Ученые постараются установить последовательность событий, происходивших 700 лет назад, – прокомментировали в музее.

Известно, что траншея впадала в глубокую яму-поглотитель. Ее использовали в качестве общественного туалета. На территории ямы нашли фрагменты сосуда. В такой емкости предки хранили лекарства.

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