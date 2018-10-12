В Ростовской области раскопали средневековую улицу



В Азове Ростовской области исследователи раскопали средневековую улицу. Ученые Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника обнаружили ливнесточную траншею старинного города Азак на улице Ленина.



Недалеко от этой территории исследователи уже находили другую траншею. Ученые отмечают, что две улице появились на этой территории в разное время.



– В отличие от первой траншеи эта длительное время заполнялась грунтом. Ученые постараются установить последовательность событий, происходивших 700 лет назад, – прокомментировали в музее.



Известно, что траншея впадала в глубокую яму-поглотитель. Ее использовали в качестве общественного туалета. На территории ямы нашли фрагменты сосуда. В такой емкости предки хранили лекарства.