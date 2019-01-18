В Ростовской области рабочая неделя начнется с гололеда, мокрого снега и тумана



В Донском регионе рабочая неделя начнется с мокрого снега и тумана. Кроме того, 21 января ожидается гололед на дорогах.



По данным регионального ГУ МЧС, в области прогнозируется налипание мокрого снега также усилится ветер. В некоторых районах похолодает до – 14 градусов. По югу температура воздуха составит +6 градусов дне и – 3 ночью.



Автомобилистов просят быть внимательными на скользкой дороге. Соблюдать ПДД и не нарушать скоростной режим.

