Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области рабочая неделя начнется с гололеда, мокрого снега и тумана

В Ростовской области рабочая неделя начнется с гололеда, мокрого снега и тумана
В Донском регионе рабочая неделя начнется с мокрого снега и тумана. Кроме того, 21 января ожидается гололед на дорогах.

По данным регионального ГУ МЧС, в области прогнозируется налипание мокрого снега также усилится ветер. В некоторых районах похолодает до – 14 градусов. По югу температура воздуха составит +6 градусов дне и – 3 ночью.

Автомобилистов просят быть внимательными на скользкой дороге. Соблюдать ПДД и не нарушать скоростной режим.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.