В Ростовской области пьяный водитель автобуса перевозил детей





В Ростовской области пьяный водитель автобуса перевозил детей. Сотрудники ГИБДД остановили автобус ПАЗ со знаком «Перевозка детей» в Цимлянском районе.



Во время несения службы в станице Красноярской сотрудники ДПС обратили внимание на странную траекторию движения автобуса. Полицейские остановили транспортное средство и предложили водителю пройти медицинское освидетельствование. Выяснилось, что в крови 66-летнего мужчины содержится 0,248 промилле. В момент поездки в салоне автобуса находились 15 детей. Ребята ехали в хутор Паршиков из бассейна в городе Цимлянске.

- Водителя привлекли к административной ответственности за управление транспортном в состоянии опьянения, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.



Полицейские также выясняют, как мужчина в алкогольном опьянении был отправлен в рейс без прохождения обязательного медосмотра.