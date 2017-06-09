В Ростовской области пьяный сторож фермы угнал грузовую «ГАЗель»





В Ростовской области пьяный работник фермы угнал с территории хозяйства грузовую «ГАЗель».



В полицию обратились сотрудники крестьянско-фермерского хозяйства Неклиновского района и заявили о краже грузового самосвала ГАЗ «Некст».



В результате проведенных мероприятий на трассе Таганрог - Федоровка полицейские задержали по подозрению в угоне 48-летнего жителя села Федоровка, работавшего сторожем на сельскохозяйственном предприятии. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль рабочего грузовика и отправился домой, в село Федоровка.

- К задержанному применены меры административного ареста за управление транспортным средством в состоянии опьянения не имеющим права управления автомобилем, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. – Кроме того, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».



Мужчина помещён под стражу. Грузовик возвращён владельцу.