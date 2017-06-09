Авторизация

Регистрация
  • USD 57.00
  • EUR 63.79
Новости

Общество

0

В Ростовской области пьяный сторож фермы угнал грузовую «ГАЗель»

В Ростовской области пьяный сторож фермы угнал грузовую «ГАЗель»

В Ростовской области пьяный работник фермы угнал с территории хозяйства грузовую «ГАЗель».

В полицию обратились сотрудники крестьянско-фермерского хозяйства Неклиновского района и заявили о краже грузового самосвала ГАЗ «Некст».

В результате проведенных мероприятий на трассе Таганрог - Федоровка полицейские задержали по подозрению в угоне 48-летнего жителя села Федоровка, работавшего сторожем на сельскохозяйственном предприятии. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль рабочего грузовика и отправился домой, в село Федоровка.
- К задержанному применены меры административного ареста за управление транспортным средством в состоянии опьянения не имеющим права управления автомобилем, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. – Кроме того, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Мужчина помещён под стражу. Грузовик возвращён владельцу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!