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В Ростовской области псу выбили глаз и выбросили умирать на мороз

В Ростовской области псу выбили глаз и выбросили умирать на мороз

В Ростовской области в поселке Каменоломни живодеры выбили псу глаз и выбросили умирать на морозе.

Израненное животное на обочине дороги нашла волонтер центра по защите животных Гаянэ 26 января. Бедная собака корчилась от боли. Девушка доставила пса в ветеринарную клинику в Новочеркасске, пишет DonDay.ru Шахты.
- В ветеринарной клинике «Белый Клык» его уже ждала врач с золотыми руками и большим сердцем - Анна Барышникова, - рассказала Ольга Мосиюк, руководитель зоозащитного центра «Святобор». - Собаке сделали операцию, но с выбитым глазом пришлось расстаться.

Исследовав характер травм, директор приюта предположила, что пса могли выкинуть из машины на полной скорости.

Найденному животному дали кличку Нельсон. В настоящее время собака находится под капельницей, ему делают уколы.
- Чувствует он себя плохо, стонет, повизгивает, он плачет и мы вместе с ним, - добавила Ольга Мосиюк.

Ветеринары не берутся пока делать прогнозы. Нельсон нуждается в лечении. Но главное, это то, что он попал в ласковые, заботливые руки. Помочь несчастному псу можно, связавшись с центром «Святобор».

В Ростовской области псу выбили глаз и выбросили умирать на морозВ Ростовской области псу выбили глаз и выбросили умирать на морозВ Ростовской области псу выбили глаз и выбросили умирать на мороз

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