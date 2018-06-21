В Ростовской области прожиточный минимум составил 9 554 рубля



Росстат отмечает увеличение прожиточного минимума в Ростовской области. В 2018 году этот показатель составил 9 554 рубля – это на 292 больше, чем в прошлом году.



Сумма включает расходы на продукты – 4 251 рубль, стоимость непродовольственных товаров – 2 102 рубля. На обязательные платежи граждане тратят 685 рублей.



При этом показатели для разных групп населения отличаются. Так, прожиточный минимум для трудоспособной части населения – 10 138 рублей, для пенсионеров – 7 731 рубль, а для детей – 10 111 рублей.