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В Ростовской области прожиточный минимум составил 9 554 рубля

В Ростовской области прожиточный минимум составил 9 554 рубля
Росстат отмечает увеличение прожиточного минимума в Ростовской области. В 2018 году этот показатель составил 9 554 рубля – это на 292 больше, чем в прошлом году.

Сумма включает расходы на продукты – 4 251 рубль, стоимость непродовольственных товаров – 2 102 рубля. На обязательные платежи граждане тратят 685 рублей.

При этом показатели для разных групп населения отличаются. Так, прожиточный минимум для трудоспособной части населения – 10 138 рублей, для пенсионеров – 7 731 рубль, а для детей – 10 111 рублей.

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