В Ростовской области пройдет захоронение солдат Великой Отечественной войны



В Ростовской области у подножия мемориала на Самбекских высотах пройдет захоронение солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Останки бойцов нашли в ходе поисковых работ на Миус-фронте.



Известно, что всего были найдены останки 27 солдат, личности четверых установлены. Ими оказались красноармейцы Ганьшаков Иван Михайлович, Радченко Михаил Васильевич, Епихов и Соловьев.



В ходе мероприятия состоятся митинг и прощание с героями. С речью выступят родные погибших, ветераны и поисковики.