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В Ростовской области пройдет захоронение солдат Великой Отечественной войны

В Ростовской области пройдет захоронение солдат Великой Отечественной войны
В Ростовской области у подножия мемориала на Самбекских высотах пройдет захоронение солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Останки бойцов нашли в ходе поисковых работ на Миус-фронте.

Известно, что всего были найдены останки 27 солдат, личности четверых установлены. Ими оказались красноармейцы Ганьшаков Иван Михайлович, Радченко Михаил Васильевич, Епихов и Соловьев.

В ходе мероприятия состоятся митинг и прощание с героями. С речью выступят родные погибших, ветераны и поисковики.

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