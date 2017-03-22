В Ростовской области проводится проверка по факту беременности 13-летней воспитанницы детдома





Следователи СК РФ по Ростовской области начали доследственную проверку по факту беременности 13-летней подопечной центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Орловского района.



О том, что школьница ждёт ребёнка, стало известно в середине марта, когда медработник приюта привела её к гинекологу. Срок беременности составил 27- 28 недель.

- В ходе проверки следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям всех работников центра, ответственных за обеспечение безопасности несовершеннолетних и организацию воспитательного процесса, - прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.



Как стало известно Rostov.ru, в социальном учреждении девочка находится с августа 2015 года. По её словам, отец ребёнка – мальчик, с которым она познакомилась в летнем лагере.