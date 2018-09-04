В Ростовской области прошел рейд по ликвидации уличной рекламы наркотиков





В Ростове и Новочеркасске состоялся рейд по ликвидации надписей на зданиях и улицах города, рекламирующих наркотики. Его участниками стали представители органов власти, полиции, антинаркотических организаций, народной дружины, а также донского казачества.



По словам заместителя губернатора Вадима Артемова, такие рекламные надписи не просто наносят урон внешнему облику зданий. Они отсылают жителей к сайтам и лицам, которые предлагают опасные для здоровья и жизни вещества. Замгубернатора отметил, что антинаркотическая комиссия региона принимает все меры, чтобы разрушить эту преступную цепь.

– Упорядочены правила благоустройства о недопустимости размещения несанкционированной рекламы. Мы постоянно проверяем здания на наличие подобных записей. В работу по выявлению и ликвидации «уличной» рекламы привлечены административные инспекции, управляющие компании и волонтёры, – пояснил Вадим Валентинович.







Он подчеркнул, что это не разовая акция, подобные рейды проводятся регулярно во всех территориях. На ежеквартальных заседаниях муниципальных антинаркотических комиссий проводится анализ результатов, полученных в ходе этой работы.



Председатель организации «Ростов без наркотиков» Станислав Горяинов рассказывает, что их команда каждый день проводит обход города и закрашивает «уличную» рекламу наркотиков.

– Мы сотрудничаем с десятью управляющими организациями, постоянно привлекаем новые. Кроме того, у нас есть сообщество в социальной сети, которое насчитывает более полторы тысячи подписчиков. Они также сообщают нам, в каком месте города есть подобные надписи. Все обнаруженные номера и адреса электронной почты передаем правоохранительным органам, – сообщил Станислав Горяинов.







Он считает, что совместными усилиями органов власти, правопорядка и волонтеров можно полностью очистить здания и улицы города от рекламы наркотиков. С ним согласен и руководитель Донского антинаркотического фронта Иван Дмитриев.

– Если систематическая работа продолжится, у людей, занимающихся рекламой наркотиков, будет больше издержек, чем прибыли. Более того, результаты этой деятельности нужно включить в показатели работы глав районов, чтобы решать эту задачу на постоянной основе. Но главное, важно добиться от всего общества осознанно-негативного отношения к потреблению наркотиков.



В этом направлении уже появились первые успехи. Директор управляющей компании Новочеркасска «Союз» Роман Еремин рассказывает, что о наличии подобных надписей порой сообщают сами жильцы.

– Мы всегда оперативно реагируем на обращения населения. Кроме того, наши сотрудники регулярно делают обход, закрашивают надписи краской. Под контролем нашей компании находятся 19 домов, с такой рекламой сталкиваемся часто. Обо всех случаях мы сообщаем в оперативный штаб при городской антинаркотической комиссии.



Все эксперты отметили, что планируют и дальше бороться с распространением наркотиков, снижать уровень предложения и спроса на них. Каждый год должна повышаться информированность граждан о катастрофических последствиях употребления и участия в обороте опасных веществ.



