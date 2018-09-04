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В Ростовской области прошел рейд по ликвидации уличной рекламы наркотиков

В Ростовской области прошел рейд по ликвидации уличной рекламы наркотиков

В Ростове и Новочеркасске состоялся рейд по ликвидации надписей на зданиях и улицах города, рекламирующих наркотики. Его участниками стали представители органов власти, полиции, антинаркотических организаций, народной дружины, а также донского казачества.

По словам заместителя губернатора Вадима Артемова, такие рекламные надписи не просто наносят урон внешнему облику зданий. Они отсылают жителей к сайтам и лицам, которые предлагают опасные для здоровья и жизни вещества. Замгубернатора отметил, что антинаркотическая комиссия региона принимает все меры, чтобы разрушить эту преступную цепь.
– Упорядочены правила благоустройства о недопустимости размещения несанкционированной рекламы. Мы постоянно проверяем здания на наличие подобных записей. В работу по выявлению и ликвидации «уличной» рекламы привлечены административные инспекции, управляющие компании и волонтёры, – пояснил Вадим Валентинович.

В Ростовской области прошел рейд по ликвидации уличной рекламы наркотиков

Он подчеркнул, что это не разовая акция, подобные рейды проводятся регулярно во всех территориях. На ежеквартальных заседаниях муниципальных антинаркотических комиссий проводится анализ результатов, полученных в ходе этой работы.

Председатель организации «Ростов без наркотиков» Станислав Горяинов рассказывает, что их команда каждый день проводит обход города и закрашивает «уличную» рекламу наркотиков.
– Мы сотрудничаем с десятью управляющими организациями, постоянно привлекаем новые. Кроме того, у нас есть сообщество в социальной сети, которое насчитывает более полторы тысячи подписчиков. Они также сообщают нам, в каком месте города есть подобные надписи. Все обнаруженные номера и адреса электронной почты передаем правоохранительным органам, – сообщил Станислав Горяинов.

В Ростовской области прошел рейд по ликвидации уличной рекламы наркотиков

Он считает, что совместными усилиями органов власти, правопорядка и волонтеров можно полностью очистить здания и улицы города от рекламы наркотиков. С ним согласен и руководитель Донского антинаркотического фронта Иван Дмитриев.
– Если систематическая работа продолжится, у людей, занимающихся рекламой наркотиков, будет больше издержек, чем прибыли. Более того, результаты этой деятельности нужно включить в показатели работы глав районов, чтобы решать эту задачу на постоянной основе. Но главное, важно добиться от всего общества осознанно-негативного отношения к потреблению наркотиков.

В этом направлении уже появились первые успехи. Директор управляющей компании Новочеркасска «Союз» Роман Еремин рассказывает, что о наличии подобных надписей порой сообщают сами жильцы.
– Мы всегда оперативно реагируем на обращения населения. Кроме того, наши сотрудники регулярно делают обход, закрашивают надписи краской. Под контролем нашей компании находятся 19 домов, с такой рекламой сталкиваемся часто. Обо всех случаях мы сообщаем в оперативный штаб при городской антинаркотической комиссии.

Все эксперты отметили, что планируют и дальше бороться с распространением наркотиков, снижать уровень предложения и спроса на них. Каждый год должна повышаться информированность граждан о катастрофических последствиях употребления и участия в обороте опасных веществ.

В Ростовской области прошел рейд по ликвидации уличной рекламы наркотиков

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