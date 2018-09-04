В Ростовской области прошёл митинг против повышения пенсионного возраста





В городе Шахты 5 сентября прошёл митинг против повышения пенсионного возраста.



Незадолго до этого в городе начался сбор подписей против закона об изменении пенсионной схемы. По словам председателя шахтинского отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Луганцева, собрано уже более 17 тысяч подписей.



В среду на главной площади города собрались как представители старшего поколения, так и молодёжь. Пенсионная реформа коснётся всех без исключения, поэтому равнодушных к этому вопросу нет.



Люди выходили к микрофону и высказывали свое мнение о переменах, предлагаемых правительством. Выступающие были едины в одном – государство должно найти другие способы изыскать средства на пенсионные выплаты, а не заставлять жителей страны трудиться до гробовой доски. В частности, высказывалось предложение о введении прогрессивной шкалы налогов.



Среди выступающих был депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Косинов. Он прокомментировал обращение президента к россиянам в связи с изменениями в пенсионной сфере.

- Президент сказал: «У них там крохи, этого хватит на два дня, чтобы обеспечить пенсией всех граждан России. Если мы введем прогрессивную шкалу налогообложения, это даст 120 миллиардов – копейки, которых не хватит на пенсии», - процитировал главу государства Сергей Косинов. - Но это же не так! Там совсем другие цифры!



По словам депутата, партия будет голосовать против пенсионной реформы. Он также добавил, что уже созданы и работают инициативные группы, собирающие подписи за проведение референдума по пенсионному вопросу.



Когда все желающие выступили, шахтинцы ещё долго стояли на площади, обсуждая больную тему. Люди выстраивались в очереди, чтобы оставить подпись против повышения пенсионного возраста.