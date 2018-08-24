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В Ростовской области пропавшая 21-летняя девушка найдена живой

В Ростовской области пропавшая 21-летняя девушка найдена живой
Пропавшая 21-летняя девушка найдена живой в Ростовской области. 26 августа родственникам Юлии Губановой из поселка Казачьи Лагери стало известно, где она находится. Девушка проводила время в Новошахтинске, сообщает DonDay.ru.

По информации издания, родные самостоятельно отыскали девушку и забрали ее домой. Сейчас она находится в кругу семьи, угрозы ее жизни и здоровью нет.

Отметим, что 21-летняя жительница поселка Казачьи Лагери пропала 24 августа. Девушка вышла из дома и не вернулась. Она оставила близким записку, в которой сообщила, что вернется на следующий день.

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