В Ростовской области пропавшая 21-летняя девушка найдена живой



Пропавшая 21-летняя девушка найдена живой в Ростовской области. 26 августа родственникам Юлии Губановой из поселка Казачьи Лагери стало известно, где она находится. Девушка проводила время в Новошахтинске, сообщает DonDay.ru.



По информации издания, родные самостоятельно отыскали девушку и забрали ее домой. Сейчас она находится в кругу семьи, угрозы ее жизни и здоровью нет.



Отметим, что 21-летняя жительница поселка Казачьи Лагери пропала 24 августа. Девушка вышла из дома и не вернулась. Она оставила близким записку, в которой сообщила, что вернется на следующий день.