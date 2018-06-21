В Ростовской области пропала 11-летняя девочка с ограниченными возможностями



В городе Шахты разыскивается 11-летняя девочка с ограниченными возможностями. Татьяна Назаренко пропала поздно ночью 25 июня.



По предварительным данным, около двух часов ночи девочка проснулась и вышла на улицу, воспользовавшись тем, что родители забыли запереть дверь.



Малышка нуждается в медицинской помощи. Она плохо ходит и слабо видит, сообщает DonDay Шахты. Девочка не отзывается на свое имя. По словам родных, с незнакомцами Таня разговаривать не станет.



Всех, кто видел или знает, где может находиться Татьяна Назаренко, просят позвонить по телефону: 8-928-111-71-41 (Анастасия Фоменко).