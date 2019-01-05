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В Ростовской области прогнозируют аномальные морозы

В Ростовской области прогнозируют аномальные морозы
В донском регионе прогнозируют аномальные морозы. 8 января в северных районах Ростовской области (Шолоховский, Чертковский, Верхнедонской, Боковский) ожидается понижение температуры воздуха до -21 градуса.

По сведениям Ростгидрометцентра, ночью и утром в регионе будет метель. На дорогах ожидается гололедица. Местами порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Средняя температура воздуха по Ростовской области составит – 10 – 12 градусов. Кроме того, в северных районах региона столбики термометров опустятся до отметок в -21 градус.

Ожидается, что из-за снегопада ухудшится ситуация на трассах. Водителям советуют быть внимательными на дорогах и не совершать резких маневров, чтобы не допустить ДТП.

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