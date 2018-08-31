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В Ростовской области продают редкую монету за пять миллионов

В Ростовской области продают редкую монету за пять миллионов
Коллекционер из Батайска Ростовской области продает редкую монету за пять миллионов рублей. Информация появилась на популярном ресурсе.

По словам автора объявления Максима, он уже давно занимается коллекционированием. Говорит, что экземпляр за пять тысяч заслужил такую стоимость.

– Это копейка относится к 1727 году и является очень редкой монетой. Я также купил ее в свое время у коллекционера, – отметил Максим.

Он объясняет, что вынужден продать ценную вещь, чтобы выплатить ипотеку. Кроме копейки за пять миллионов, продавец предлагает экземпляры подешевле. Так, за монету в три копейки 1949 года он запросил 50 тысяч, а за три копейки 1929 года – только три тысячи.

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