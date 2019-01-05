В Ростовской области продают книгу 17 века за полмиллиона



Жительница Донецка Ростовской области продает книгу 17 века за 650 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовали на популярном портале.



По словам продавца Светланы, книга находилась в Спасо-Преображенском монастыре. Четыре века назад в ней публиковали челобитные – письменные заявления.



– Эту книга Челобитная. Ее создали в монастыре еще в 17 веке, – написала Светлана.



Женщина рассказала, что планирует продать редкий экземпляр за 650 тысяч рублей. Однако она готова обсудить стоимость с покупателями.