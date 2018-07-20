В Ростовской области при ремонте дороги нашли боеприпасы времен войны





В Ольгинском сельском поселении Аксайского района при ремонте дороги обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной. Снаряд диаметром 152 мм рабочие строительной бригады обнаружили на выезде между озерами.



В поселке Реконструктор и Истоминском сельском поселении также были найдены опасные находки времен ВОВ. 9 снарядов разного калибра в первом и 2 минометные мины, ручная граната и снаряд во втором.

- С начала года на территории Ростовской области обнаружено и обезврежено более 300 боеприпасов времен ВОВ, - сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.



На месте обнаружения снарядов выставили охрана. Уже подана заявка на вывоз боеприпасов.



Напомним, что боевые действия на территории Аксайского района начались 25 июля 1942 года. 7 февраля 1943 года станица Ольгинская была освобождена от немецко-фашистских захватчиков войсками Южного фронта Красной Армии.