В Ростовской области при раскопках обнаружены старинные чашки из Сирии



В Азове Ростовской области археологи обнаружили фрагменты сирийских чашек, появление которых может относиться к Средневековью. Уникальные предметы обнаружили во время раскопок на Петровском бульваре еще в 2013 году.



Исследователи не сразу поняли, насколько ценные изделия они нашли. На части стеклянной посуды были нанесены рисунки, что было большой редкостью для того времени.



– Это первая такая находка. Обычно украшали росписью только лампы, чашки с изображением – крайне редкое явление, – рассказал заведующий отделом археологии азовского музея-заповедника Андрей Маслов.



Фрагменты чаш были обнаружены в усадьбе средневекового города Азак. Помещение было расположено на центральной улице, здесь проживали обеспеченные купцы. Археологи предполагают, что кому-то из них и принадлежала дорогая посуда.